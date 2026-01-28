Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив понад 100 квартир і 20 автівок, один постраждалий — ОВА

Запоріжжя зазнало ракетного удару: пошкоджено понад 100 квартир у багатоповерхівках та близько 20 автомобілів, на місці виникла пожежа, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки", - інформує очільник ОВА.

Згодом Федоров додав, що за медичною допомогою внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя звернулася одна людина: "За медичною допомогою звернулася одна людина, постраждала внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 37-річному чоловікові надана уся необхідна допомога".