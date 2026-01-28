Інтерфакс-Україна
07:47 28.01.2026

Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 690 окупантів, 22 артсистеми, 4 бронемашини, 1 012 БПЛА, а також 79 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб, танків – 11 609 (+0), бойових броньованих машин – 23 958 (+4), артилерійських систем – 36 713 (+22), РСЗВ – 1 629 (+1), засоби ППО – 1 286 (+0), літаків – 434 (+0), гелікоптерів – 347 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012), крилаті ракети – 4 205 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 76 102 (+77), спеціальна техніка – 4 053 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

