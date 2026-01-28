В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" в середу запровадило аварійні відключення електроенергії в окремих областях України через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - наголосило "Укренерго" без уточнення областей.