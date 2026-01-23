Інтерфакс-Україна
16:48 23.01.2026

В Україні почали застосовувати спецграфіки аварійних відключень – обленерго

Оператори системи розподілу почали повідомляти про застосування спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ).

Згідно з моніторингом "Енергореформи", станом на цей час про застосування СГАВ за командою НЕК "Укренерго" повідомили "Миколаїв-" та "Сумиобленерго".

"З 15:45 п’ятниці, 23 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", окрім ГПВ та ГАВ, застосовуються СГАВ", – написало у Телеграм "Миколаївобленерго".

Як повідомлялося, СГАВ вводяться та скасовуються за командою "Укренерго" без попередження споживачів. Вони мають обсяг розвантаження удвічі більший, ніж графіки аварійних відключень. Час виконання – всього три хвилини. При СГАВ можуть відключатися об’єкти критичної інфраструктури та інші, віднесені до переліків з пріоритетним енергозабезпеченням.

За інформацією "Укренерго", ситуація в енергосистемі зранку 23 січня суттєво погіршилася через вихід в аварійний ремонт частини генерації.

