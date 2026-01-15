Інтерфакс-Україна
Події
16:13 15.01.2026

Щонайменше у трьох областях – на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – введено в дію всі 10 черг аварійних відключень

1 хв читати
Щонайменше у трьох областях – на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – введено в дію всі 10 черг аварійних відключень
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

За вказівкою НЕК "Укренерго", в Сумській та Чернігівській областях введено в дію всі 10 черг графіка автоматичних відключень (ГАВ), повідомили "Сумиобленерго" та "Чернігівобленерго" в Телеграм-каналах у четвер.

"О 15:16 введено додатково три черги ГАВ (8,9,10). Діють всі 10 черг ГАВ - відповідно до команди з НЕК "Укренерго"", - зазначило, зокрема, "Сумиобленерго".

Також зранку в четвер повідомили про введення ГАВ з 6-ї по 10-ту чергу в "Полтаваобленерго".

Як повідомлялося, 15 січня аварійні відключення застосовуються в Україні в частині областей, зокрема у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях, а також у Запорізькій області – для промспоживачів.. Водночас найскладніша ситуація з енергозабезпеченням залишається у Києві та Київській області.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють", - повідомило зранку "Укренерго".

Теги: #аварійні_відключення

