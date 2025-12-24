Інтерфакс-Україна
Події
11:38 24.12.2025

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

У кількох регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії, повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури", - зазначив системний оператор.

Попередньо оприлюднені зранку 24 грудня графіки знеструмлення у регіонах, де застосовано аварійні відключення, наразі не діють.

За інформацією НЕК, аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, вночі РФ продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого станом на ранок 24 грудня є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

