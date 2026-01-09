Інтерфакс-Україна
Події
17:03 09.01.2026

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у суботу обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 10 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголосила НЕК.

Теги: #електропостачання #обмеження #укренерго

