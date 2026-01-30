Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

Два супермаркети "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про супермаркети на Троєщині за адресами вул. Оноре де Бальзака, 91/29а та вул. Миколи Закревського, 61/2.

"На прохання Міністерства економіки мережа змінила графіки роботи цих супермаркетів, щоб підтримати жителів Деснянського району. Тепер тут можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, придбати усе необхідне або просто зігрітися у будь-який час доби", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялось, у четвер, 29 січня, Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів та їх адреси оприлюднила на своєму сайті Деснянська райдержадміністрація.