Мережа "Сільпо" відкрила 4 супермаркети

Фото: yo.seh1yahniv

Мережа "Сільпо" відкрила у п’ятницю чотири тематичні супермаркети - два нових у Києві та Ірпені, два оновлених у Києві й Рівному, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий столичний магазин на вул. Причальна, 14-А площею в 1254 кв. м став першим створеним у стилі RE-USE — креативного повторного використання матеріалів. Його інтер’єр — серія інсталяцій, зібраних із речей, яким KOSA art group дала друге життя. Наприклад, у центрі — "легені" і "серце", створені з елементів старої оргтехніки. Частину артів для магазину створила художниця Таша Оро, її роботи відомі у Швеції, Великій Британії, Італії, Франції та Україні, а тепер їх можна побачити і в "Сільпо". Один із фризів авторства Таші Оро, "Нова Античність", зроблений з одноразового посуду, інший з коробок, труб та шпалер.

Дизайн відкритого тематичного магазину у ТЦ "Ритейл-парк" в Ірпені (Григорія Сковороди, 8) натхненний азулежу — традиційною португальською керамічною плиткою з вишуканими орнаментами, зазвичай у біло-блакитній гамі. Його площа 1311 кв.м

Оновлений столичний "Сільпо" по вул. Чорнобильська, 3 - з дизайном-лабиринтом, на стелі магазину кольорові лінії, кожна з яких веде до певного відділу. Вивіски відділів також стилізовані під лабіринти, а в центрі супермаркету розмістили головний артоб’єкт - чек "Сільпо". Площа магазину - 730 кв.м.

Концепція оновленого супермаркету у Рівному (вул. Київська, 69) натхненна традиційними ремеслами Полісся, килимарством і ткацтвом. Вхідний фриз нагадує ткацький верстат з натягнутими нитками, а котушка з неоновою ниткою вплітається у назви всіх відділів магазину. Навігація в супермаркеті виконана у формі гребінців для ткацтва, а над зоною "Садовина та Городина" розмістили артоб’єкт у формі ткацького верстата, який візуально переходить у килим.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створене на початку серпня 2016 року. За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Як повідомлялося, виторг "Сільпо-Фуд" за результатами 2024 року збільшився порівняно з попереднім роком на 9,8%, до 93 млрд грн. За підсумками січня-червня 2025 року товариство отримало 612,7 млн грн прибутку проти, тоді як торік за аналогічний період компанія отримала 863,5 млн грн збитку.

Станом на початок грудня в мережі працювали 306 магазинів у 62 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 826 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.