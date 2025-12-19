Інтерфакс-Україна
Події
13:27 19.12.2025

Мережа "Сільпо" відкрила 4 супермаркети

2 хв читати
Мережа "Сільпо" відкрила 4 супермаркети
Фото: yo.seh1yahniv

Мережа "Сільпо" відкрила у п’ятницю чотири тематичні супермаркети - два нових у Києві та Ірпені, два оновлених у Києві й Рівному, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий столичний магазин на вул. Причальна, 14-А площею в 1254 кв. м став першим створеним у стилі RE-USE — креативного повторного використання матеріалів. Його інтер’єр — серія інсталяцій, зібраних із речей, яким KOSA art group дала друге життя. Наприклад, у центрі — "легені" і "серце", створені з елементів старої оргтехніки. Частину артів для магазину створила художниця Таша Оро, її роботи відомі у Швеції, Великій Британії, Італії, Франції та Україні, а тепер їх можна побачити і в "Сільпо". Один із фризів авторства Таші Оро, "Нова Античність", зроблений з одноразового посуду, інший з коробок, труб та шпалер.

Дизайн відкритого тематичного магазину у ТЦ "Ритейл-парк" в Ірпені (Григорія Сковороди, 8) натхненний азулежу — традиційною португальською керамічною плиткою з вишуканими орнаментами, зазвичай у біло-блакитній гамі. Його площа 1311 кв.м

Оновлений  столичний "Сільпо" по вул. Чорнобильська, 3 - з дизайном-лабиринтом, на стелі магазину кольорові лінії, кожна з яких веде до певного відділу. Вивіски відділів також стилізовані під лабіринти, а в центрі супермаркету розмістили головний артоб’єкт - чек "Сільпо". Площа магазину - 730 кв.м.

Концепція оновленого супермаркету у Рівному (вул. Київська, 69) натхненна традиційними ремеслами Полісся, килимарством і ткацтвом. Вхідний фриз нагадує ткацький верстат з натягнутими нитками, а котушка з неоновою ниткою вплітається у назви всіх відділів магазину. Навігація в супермаркеті виконана у формі гребінців для ткацтва, а над зоною "Садовина та Городина" розмістили артоб’єкт у формі ткацького верстата, який візуально переходить у килим.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створене на початку серпня 2016 року. За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Як повідомлялося, виторг "Сільпо-Фуд" за результатами 2024 року збільшився порівняно з попереднім роком на 9,8%, до 93 млрд грн. За підсумками січня-червня 2025 року товариство отримало 612,7 млн грн прибутку проти, тоді як торік за аналогічний період компанія отримала 863,5 млн грн збитку.

Станом на початок грудня в мережі працювали 306 магазинів у 62 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 826 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

 

Теги: #сільпо #магазини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 18.12.2025
"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

17:12 10.12.2025
"Сільпо" і "Ранок" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань

"Сільпо" і "Ранок" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань

14:52 03.12.2025
"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

20:56 19.11.2025
ДПС оштрафувала мережу магазинів дитячих іграшок на 6 млн грн за дроблення на ФОП та імітацію чеків

ДПС оштрафувала мережу магазинів дитячих іграшок на 6 млн грн за дроблення на ФОП та імітацію чеків

10:18 18.11.2025
"Сільпо" відкрило новий супермаркет в Чернігові та оновлений у Василькові

"Сільпо" відкрило новий супермаркет в Чернігові та оновлений у Василькові

14:05 11.09.2025
Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

10:57 05.09.2025
Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

15:19 15.08.2025
Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

10:58 11.08.2025
"Сільпо" відкриє перший супермаркет у Буковелі

"Сільпо" відкриє перший супермаркет у Буковелі

09:59 18.07.2025
Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА