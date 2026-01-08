Інтерфакс-Україна
20:47 08.01.2026

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів".

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", йдеться у повідомленні на сайті посольства у четвер.

У посольстві перерахували дії, які слід вжити, зокрема визначити місця укриття до будь-якої повітряної тривоги, завантажити надійний додаток для повітряного оповіщення на свій мобільний телефон, наприклад, Air Raid Siren або Карта тривог, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу.

"Перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани. Майте запаси води, їжі та ліків. Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації", додали у повідомленні посольства.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер попередив про те, що РФ може нанести сьогодні вночі новий масований удар. "Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", - сказав Зеленський

 

