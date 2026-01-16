Інтерфакс-Україна
Події
22:00 16.01.2026

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

1 хв читати

Посольство України в Ірані тимчасово призупинило роботу, щодо відновлення діяльності чи зміни повідомлять додатково, повідомила пресслужба посольства.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають в відомстві, про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково.

"Просимо Вас дотримуватися інструкцій, опублікованих раніше та не наражати себе на небезпеку", - вказали в посольстві.

Джерело: https://www.facebook.com/iranukraine/posts/pfbid023v6sPLkr4cz6sxNMPZYXQky5cw8xpK2ggwfU5efFmhpQrQfPAvmcW2DQUDhFHAUhl

Теги: #посольство #іран #робота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

12:01 15.01.2026
Іран відкрив повітряний простір країни

Іран відкрив повітряний простір країни

05:26 15.01.2026
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

20:40 14.01.2026
Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

20:55 13.01.2026
Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

19:13 13.01.2026
Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

17:47 13.01.2026
Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

15:59 13.01.2026
Щонайменше 12 000 людей загинули в результаті репресій в Ірані – ЗМІ

Щонайменше 12 000 людей загинули в результаті репресій в Ірані – ЗМІ

06:40 13.01.2026
Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

04:15 13.01.2026
Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА