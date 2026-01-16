Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Посольство України в Ірані тимчасово призупинило роботу, щодо відновлення діяльності чи зміни повідомлять додатково, повідомила пресслужба посольства.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають в відомстві, про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково.

"Просимо Вас дотримуватися інструкцій, опублікованих раніше та не наражати себе на небезпеку", - вказали в посольстві.

Джерело: https://www.facebook.com/iranukraine/posts/pfbid023v6sPLkr4cz6sxNMPZYXQky5cw8xpK2ggwfU5efFmhpQrQfPAvmcW2DQUDhFHAUhl