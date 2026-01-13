Щонайменше 12 000 людей загинули в результаті репресій в Ірані – ЗМІ

Редакційна колегія Iran International опублікувала заяву під назвою "Вбивство 12 000 іранців не буде поховане в мовчанні", в якій виклала свої висновки щодо останніх репресій і закликала надати документи та свідчення.

"Іран перебуває під скоординованою блокадою, спрямованою не тільки на контроль безпеки, але й на приховування правди. Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у "найбільшій різанині в сучасній історії Ірану, яка відбулася переважно протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня, було вбито щонайменше 12 000 людей".

За отриманою інформацією, вбиті були в основному розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. Це вбивство було повністю організованим, а не результатом "спорадичних" і "непланових" зіткнень.

Інформація, отримана від Вищої ради національної безпеки та адміністрації президента, свідчить про те, що вбивства були здійснені за прямим наказом Алі Хаменеї, з відома та згоди керівників усіх трьох гілок влади, а також за наказом Вищої ради національної безпеки про застосування вогнепальної зброї. Багато з убитих були молодими людьми віком до 30 років.

В той самий час, засоби масової інформації всередині країни були закриті.

"Сотні національних і місцевих газет, що є безпрецедентним явищем в історії іранської преси, з четверга замовкли. Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних веб-сайтів, і вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не "кризове управління". Це визнання страху, що правда буде розкрита", - заявляють у виданні.

У заяви також просять надсилати будь-які документи, відеозаписи, фотографії, аудіозаписи свідчень та інформацію, що стосується загиблих, медичних центрів, місць зіткнень, часу та місця інцидентів, а також будь-які інші підтверджені деталі подій останніх днів.

Після ретельної перевірки та оцінки Iran International опублікує свої висновки та надасть їх усім відповідним міжнародним органам та установам.

"Ісламська Республіка не може приховати цей злочин, відрізавши народ Ірану від світу. Правда буде зафіксована, імена загиблих будуть збережені, і ця різанина не буде похована в мовчанні", - акцентують у заяві.

Фото: Iran International