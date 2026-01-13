Інтерфакс-Україна
Події
15:59 13.01.2026

Щонайменше 12 000 людей загинули в результаті репресій в Ірані – ЗМІ

2 хв читати

Редакційна колегія Iran International опублікувала заяву під назвою "Вбивство 12 000 іранців не буде поховане в мовчанні", в якій виклала свої висновки щодо останніх репресій і закликала надати документи та свідчення.

"Іран перебуває під скоординованою блокадою, спрямованою не тільки на контроль безпеки, але й на приховування правди. Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у "найбільшій різанині в сучасній історії Ірану, яка відбулася переважно протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня, було вбито щонайменше 12 000 людей".

За отриманою інформацією, вбиті були в основному розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. Це вбивство було повністю організованим, а не результатом "спорадичних" і "непланових" зіткнень.

Інформація, отримана від Вищої ради національної безпеки та адміністрації президента, свідчить про те, що вбивства були здійснені за прямим наказом Алі Хаменеї, з відома та згоди керівників усіх трьох гілок влади, а також за наказом Вищої ради національної безпеки про застосування вогнепальної зброї. Багато з убитих були молодими людьми віком до 30 років.

В той самий час, засоби масової інформації всередині країни були закриті.

"Сотні національних і місцевих газет, що є безпрецедентним явищем в історії іранської преси, з четверга замовкли. Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних веб-сайтів, і вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не "кризове управління". Це визнання страху, що правда буде розкрита", - заявляють у виданні.

У заяви також просять надсилати будь-які документи, відеозаписи, фотографії, аудіозаписи свідчень та інформацію, що стосується загиблих, медичних центрів, місць зіткнень, часу та місця інцидентів, а також будь-які інші підтверджені деталі подій останніх днів.

Після ретельної перевірки та оцінки Iran International опублікує свої висновки та надасть їх усім відповідним міжнародним органам та установам.

"Ісламська Республіка не може приховати цей злочин, відрізавши народ Ірану від світу. Правда буде зафіксована, імена загиблих будуть збережені, і ця різанина не буде похована в мовчанні", - акцентують у заяві.

Фото: Iran International 

Теги: #іран #протести #вбивства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:40 13.01.2026
Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

04:15 13.01.2026
Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

02:22 13.01.2026
США закликали американців негайно залишити Іран

США закликали американців негайно залишити Іран

00:09 13.01.2026
Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

21:04 12.01.2026
Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

14:32 12.01.2026
Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

04:28 12.01.2026
Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

23:48 11.01.2026
В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

06:51 11.01.2026
Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

05:38 11.01.2026
Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

Федоров назвав серед своїх досягнень в уряді 5 місце України у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Чотири танкери були атаковані дронами у Чорному морі – ЗМІ

Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА