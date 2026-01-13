США закликали американців негайно залишити Іран

Державний департамент США випустив термінове попередження для американців, які досі перебувають в Ірані, із закликом терміново покинути країну. Ситуація в країні стає неконтрольованою, евакуюватися слід самотужки, не чекаючи на допомогу Вашингтона.

"Негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду США", - сказано на сайті посольства США в Ірані.

Дипломатичне відомство наголошує на критичному рівні небезпеки. В країні посилюються масові заворушення, влада блокує інтернет, перекриває дороги та обмежує роботу громадського транспорту.

Американцям рекомендують розглянути варіант виїзду суходолом через кордони з Вірменією або Туреччиною, якщо пересування все ще залишається безпечним.

Громадян попереджають про необхідність мати альтернативні засоби зв'язку через повний "шатдаун" інтернету по всьому Ірану.

Джерело: https://ir.usembassy.gov/iran-security-alert-land-border-crossings-january-12-2026/