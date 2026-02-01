Інтерфакс-Україна
Події
15:33 01.02.2026

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

1 хв читати
Російські війська атакували Слов'янськ (Донецька обл.) трьома авіабомбами ФАБ-250, загинула 43-річна жінка, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

"У результаті авіаудару трьома ФАБ-250, який ворог завдав Словʼянську сьогодні вранці, пошкоджено: 14 багатоповерхівок, 3 автівки, 1 відділення Нової пошти, 1 коворінг-центр", - написав він у фейсбуці у неділю.

За його даними, через обстріл загинула 43-річна жінка, ще одна дістала поранень.

Теги: #постраждала #обстріл #словянськ

