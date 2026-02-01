На Львівщинв розпочато інвентаризацію мозаїк

Фото: https://www.facebook.com

Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) розпочав інвентаризацію мозаїчних творів на території Львівщини.

"З метою збереження, обліку та недопущення втрати цінних елементів культурного середовища ми розпочали інвентаризацію мозаїчних творів монументального мистецтва. Відповідне звернення вже скеровано до районних адміністрацій з проханням надати інформацію про наявні мозаїчні твори на їхніх територіях", - йдеться в повідомленні ЛОДА.

Зазначається, що інвентаризація охоплює мозаїки, розміщені: на фасадах та в інтер’єрах громадських і житлових будівель; на зупинках громадського транспорту; у парках, скверах, на площах; у складі малих архітектурних форм.

"Ми прагнемо зібрати максимально повну інформацію про мозаїчні твори на території Львівщини та оприлюднити її у найкоротші терміни. Це важливий крок для збереження монументального мистецтва, його подальшого обліку, дослідження та напрацювання рішень щодо охорони і відновлення таких об’єктів", - додали в департаменті.

Також там закликали мешканців громади долучитися та надати інформацію про відомі їм мозаїчні твори.

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар заявила, що в питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад, але міністерство готово разом з громадськими організаціями створити навчальну загальнонаціональну програму на цю тему.

У 2022 році колишній голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович заявляв про важливість збереження мозаїк радянського періоду та вважає їх руйнування варварством.

У липні 2021 року Міністерство культури підписало з громадськими організаціями меморандум про співпрацю щодо збереження мистецтва й архітектури другої половини ХХ століття, зокрема мозаїк.