Інтерфакс-Україна
Події
16:45 24.06.2025

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військовим навчальним центрам на Львівщині

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Народний депутат України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко під час поїздки на Львівщину передав обладнання та техніку Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Міжнародному центру миротворчості та безпеки та підрозділам протиповітряної оборони області. Загальна вартість вантажу 7 мільйонів гривень, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Хоч куди б ми зараз їхали, завжди з думкою про наших військових. Львів не став винятком. Наша команда не лише забезпечує технікою бойові бригади. Коли до нас звертаються із військових навчальних закладів або полігонів — не відмовляємо", – написав Порошенко у соцмережах.

"Це не вперше ми передаємо наші прально-душові комплекси в навчальний центр. Бо хто що казав би, а можливість нормально помитися — це базовий мінімум, а не розкішний максимум. На запит Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та Міжнародного центру миротворчості та безпеки передали три прально-душових комплекси", – розповів він.

"Ми отримали запит на автобуси для курсантів. Уже взяли в роботу. А сьогодні привезли квадроцикли — транспорт, який зараз широко застосовують на фронті", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Частина вантажу йде бійцям протиповітряної оборони, які закривають небо над Галичиною", – також розповів він.

"Загалом тут техніки для військових на 7 мільйонів гривень. Це лише краплина в морі допомоги, яку ми надаємо військовим. Левова частка, звісно, йде на фронт", – зазначив Порошенко.

"Наша команда вже підготувала вантаж на 40 мільйонів гривень, який скоро передамо бригадам на найгарячіших напрямках", – зауважив він.

"Сьогодні ми тримаємо кулаки за Саміт НАТО, від якого залежить, чи дадуть ЗСУ зброю та фінансування. Це залежатиме від того, наскільки добре працює дипломатична команда", – зауважив екс-президент України.

"Від НАТО, від Сполучених Штатів ми маємо нарешті отримати нову зброю, нове фінансування і санкції, які будуть запроваджені проти путіна для того, щоб обрізати йому можливості фінансування війни", – наголосив Порошенко.

"Щоб Україна перемогла, треба довести, що це війна не лише України, а й Сполучених Штатів", – підкреслив він.

 

Теги: #порошенко #львівщина #європейська_солідарність #ппо #техніка

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