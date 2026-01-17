Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав військовим 636-го окремого зенітного батальйону, який прикриває небо над Сумщиною, автомобіль, генератори та зарядні станції.

"Працювати на Сумщині "- означає захищати не лише область, а й усю країну. Саме звідси ворожі дрони, якщо їх не зупиняти, розлітаються далі "- у наші міста й села", – зазначив політик на сторінці у Facebook.

За його словами, держава не може повністю забезпечити потреби протиповітряної оборони, тому мобільні групи часто тримаються завдяки волонтерам.

"Хлопці щодня стоять у холодних полях при мінус 15. Тому ми передаємо машину, генератори та зарядні станції, щоб забезпечити їм мінімальні умови для служби", – додав Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" наголосив, що Сумщина нині фактично прикриває всю країну від російських ракет і дронів, а завдання волонтерів "- бути поруч і допомагати військовим.