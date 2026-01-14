Інтерфакс-Україна
Події
21:38 14.01.2026

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу в зв'язку з ураганом, через який близько мільйона людей на сході країни продовжують залишатися без енергопостачання, заявив держсекретар Марко Рубіо.

"США надсилають перший гуманітарний вантаж на Кубу, щоб допомогти нужденним, які продовжують оговтуватися від урагану Мелісса", - написав він у соцмережі Х.

За словами Рубіо, Білий дім співпрацює з Католицькою Церквою та партнерами, щоб забезпечити допомогу безпосередньо кубинському народу, а не незаконному режиму.

"Адміністрація Трампа підтримує кубинський народ", - наголосив він.

Як повідомлялося, близько мільйона людей на сході Куби продовжують залишатися без енергопостачання за два тижні після удару урагану "Мелісса", що обрушився на східну частину острова, де йому було надано третю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

 

Теги: #допомога #куба #сша

