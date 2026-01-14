У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

У Києві під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", повідомили в Київській міській держадміністрації.

"Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія - під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", - ідеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що робота відбувається в складних погодних умовах і з колосальним навантаженням, "адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги".

"Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16650