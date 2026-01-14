Інтерфакс-Україна
Події
22:57 14.01.2026

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

1 хв читати

У Києві під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", повідомили в Київській міській держадміністрації.

"Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія - під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", - ідеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що робота відбувається в складних погодних умовах і з колосальним навантаженням, "адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги".

"Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16650

Теги: #київ #нещасний #випадок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 14.01.2026
Мобільні теплопункти УЧХ продовжують працювати в Києві та області

Мобільні теплопункти УЧХ продовжують працювати в Києві та області

19:40 14.01.2026
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

18:20 14.01.2026
Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

16:48 14.01.2026
У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

16:07 14.01.2026
Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

15:54 14.01.2026
В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

14:02 14.01.2026
Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

13:50 14.01.2026
Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА