Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

Фото: @Vitaliy.Klychko Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив у середу на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), що Київ "сьогодні функціонує в екстремальних умовах", причому перебуває під загрозою нових російських обстрілів.

"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому – під загрозою нових атак ворог. В першу чергу на інфраструктуру. Тому всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. І працювати оперативно ухвалюючи рішення, знаходячи варіанти їх реалізації. Інакше – будуть працювати ті, хто зможуть! Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все!" – написав він у Телеграмі.

Кличко зазначив, що на зараз у столиці соціальні служби забезпечують, доставляють харчування понад трьом тисячам осіб, переважно одиноким літнім людям та людям з інвалідністю. Він також доручив опрацювати можливість для харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома.

Також на Комісії з ТЕБ та НС будуть заслухані доповіді з виконання доручень міського голови щодо роботи пунктів незламності.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву. Їх у Києві розгорнуто, як ми говорили понад 1 200. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим, мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", - зауважив Кличко.

Також буде заслухана доповідь з виконання доручення мера про виплату додаткової грошової винагороди фахівцям, які задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору" та КАРС.