19:44 14.01.2026

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Правила комендантської години мають бути переглянуті на час холодної погоди, зокрема, для надання бізнесу можливості корегувати графіки роботи через надзвичайну ситуацію в енергосистемі, заявив президент України Володимир Зеленський, і повідомив, що дав відповідне доручення Кабінету міністрів України.

"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Він також наголосив, що в Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності та проведена перевірка наявних.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - додав Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні президент уточнив, що на час надзвичайної ситуації коменданська година може бути прибрана для частини міст і громад, де дозволяє безпекова ситуація.

"Урядовці мають представити відповідні пропозиції", - сказав Зеленський.

 

 

 

 

