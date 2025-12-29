Інтерфакс-Україна
Події
12:09 29.12.2025

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

1 хв читати
Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

В Національній поліції закликають українців бути відповідальними під час новорічних свят: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години, а в разі виявлення підозрілих предметів або фактів правопорушення негайно повідомляти на спецлінію 102.

"Правила безпеки залишаються незмінними як у будні, так і у святкові дні. Наголошуємо, що новорічна ніч не є винятком. Правила діють у звичному режимі", - повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За її словами, Нацполіція, як і щороку, здійснює посилене патрулювання з метою забезпечення безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята.

"Зокрема, є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування громадян. У цілодобовому режимі продовжують роботу наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції, які готові максимально швидко відреагувати та звернення громадян", - зазначила вона.

Гірдвіліс наголосила: "Закликаємо бути відповідальними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватися комендантської години. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів або фактів порушення негайно повідомляти на спецлінію 102".

Крім того, вона нагадала про заборону на продаж та використання феєрверків та салютів.

"Порушникам загрожує адміністративна, а також кримінальна відповідальність", - додала спікер Нацполіції.

Теги: #комендантська_година #новорічна_ніч #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 27.12.2025
Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

13:26 27.12.2025
На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

09:47 27.12.2025
Серед постраждалих у Києві двоє дітей – поліція

Серед постраждалих у Києві двоє дітей – поліція

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

14:36 22.12.2025
Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

11:22 21.12.2025
Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

21:47 20.12.2025
Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

09:37 11.12.2025
Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

08:50 11.12.2025
Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

14:40 09.12.2025
Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

ОСТАННЄ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА