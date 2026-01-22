Припинення атак на енергетичний сектор України і російські нафтобази можуть обговорити на тристоронніх переговорах в АбуДабі - ЗМІ

Енергетичне перемир'я було предметом обговорення між Україною й США і може бути предметом переговорів на майбутніх тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, повідомила Financial Times у четвер, посилаючись на власні джерела.

Також неназваний американський високопосадовець повідомив Financial Times, що тристороння зустріч, як очікується, відбудеться в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, у п'ятницю, 23 січня, та суботу, 24 січня.

Втім українська сторона вже зазначала, що ця тристороння зустріч ще не підтверджена остаточно і що Україна та США чекають на відповідь РФ.

Джерело: https://www.ft.com/content/73186d16-d356-4433-af22-535ac2727e0e