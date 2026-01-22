Інтерфакс-Україна
Події
23:50 22.01.2026

Припинення атак на енергетичний сектор України і російські нафтобази можуть обговорити на тристоронніх переговорах в АбуДабі - ЗМІ

1 хв читати

Енергетичне перемир'я було предметом обговорення між Україною й США і може бути предметом переговорів на майбутніх тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, повідомила Financial Times у четвер, посилаючись на власні джерела.

Також неназваний американський високопосадовець повідомив Financial Times, що тристороння зустріч, як очікується, відбудеться в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, у п'ятницю, 23 січня, та суботу, 24 січня.

Втім українська сторона вже зазначала, що ця тристороння зустріч ще не підтверджена остаточно і що Україна та США чекають на відповідь РФ.

Джерело: https://www.ft.com/content/73186d16-d356-4433-af22-535ac2727e0e

Теги: #переговори #енергетика #сша #рф #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 22.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

21:57 22.01.2026
Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

20:13 22.01.2026
Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

19:22 22.01.2026
Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

18:29 22.01.2026
У МВС розповіли, як під час надзвичайної ситуації в енергетиці подбати про базову готовність

У МВС розповіли, як під час надзвичайної ситуації в енергетиці подбати про базову готовність

16:58 22.01.2026
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

12:33 22.01.2026
Свириденко: найскладніша ситуація з енергетикою в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях

Свириденко: найскладніша ситуація з енергетикою в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях

09:42 22.01.2026
Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

08:42 22.01.2026
Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок удару ворога по Камишувасі зросла до десяти - ОВА

Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА