Свириденко: найскладніша ситуація з енергетикою в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що найскладніша ситуація в енергетиці залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

"Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей", - написала Свириденко в телеграм-каналі, по результатам енергетичного селектору з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

Вона наголосила, що окремий фокус на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

За її словами, уряд готовий надати всю необхідну підтримку, і очікує активної роботи від київської міської влади.

"Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути", - наголосила прем'єр.