Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський вже вилетів до швейцарського Давосу, де проходить Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

"Президент на шляху в Давос", - сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. журналістам у четвер вранці.

На питання, чи планується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на першу годину, радник відповів, що все протягом дня відбуватиметься крок за кроком.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомляв, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

21 січня Трамп під час виступу на ВЕФ у середу заявив, що планує зустрітися з Зеленським протягом дня. "Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він.

Литвин тоді повідомив, що Зеленський на той момент перебував у Києві.