Інтерфакс-Україна
Події
10:38 22.01.2026

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

1 хв читати
Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський вже вилетів до швейцарського Давосу, де проходить Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

"Президент на шляху в Давос", - сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. журналістам у четвер вранці.

На питання, чи планується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на першу годину, радник відповів, що все протягом дня відбуватиметься крок за кроком.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомляв, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

21 січня Трамп під час виступу на ВЕФ у середу заявив, що планує зустрітися з Зеленським протягом дня. "Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він.

Литвин тоді повідомив, що Зеленський на той момент перебував у Києві.

Теги: #веф #зеленський #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 22.01.2026
Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

11:34 22.01.2026
Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

11:16 22.01.2026
Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

10:28 22.01.2026
Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

10:26 22.01.2026
Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

01:32 22.01.2026
Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

17:45 21.01.2026
Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

17:21 21.01.2026
Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

17:11 21.01.2026
Зеленський зараз у Києві - радник

Зеленський зараз у Києві - радник

16:20 21.01.2026
Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, адже Європа не веде війну з Росією – прем’єр-міністр

Столтенберг: ми не можемо змінити думки Путіна, але можемо змінити його розрахунки

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА