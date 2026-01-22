Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

Війна між РФ та Україною не завершиться перемогою жодної зі сторін, перемовини мають бути інтенсифіковані тиском на Володимира Путіна, вважає радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл.

"Цілком зрозуміло, що ця війна не закінчиться перемогою жодної зі сторін. Росія не зможе перемогти Україну завдяки хоробрості (українських – ІФ-У) бійців. Україна не зможе повернути свою територію фізичною силою, тому мають бути переговори", - сказав Павелл на Українському сніданку у Давосі у четвер.

За словами радника британського прем’єра, президент США Дональд Трамп має рацію, просуваючи переговори про досягнення миру.

Втім, як зазначив Павелл, наразі немає доказів тому, що Путін готовий до компромісів щодо досягнення миру.

"Думаю, що нам потрібно чинити тиск на президента Путіна, фінансовий тиск, військовий тиск, і встановити термін, до якого він має прийняти рішення", - наголосив Павелл.

Він додав: "Тепер, коли він (Путін – ІФ-У) став членом Ради миру, я сподіваюся, що він зможе справді виконати свою нову роль і досягти цього миру, серйозно займаючись цим".