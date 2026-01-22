Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що створення зони вільної від мит на території України може стати "геймченчером" для економіки країни.

"Вчора весь вечір за вечерею ми обговорювали висхідну траєкторію української економіки та фінансової системи. Ринки капіталу, робочі місця. Президент говорив про створення зони вільної від мит для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону", - сказав він на Українському сніданку у Давосі у четвер.

Віткофф додав: "Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, тому що не сплачуєте мита при ввезенні товарів до Сполучених Штатів".