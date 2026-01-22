Інтерфакс-Україна
Події
10:07 22.01.2026

Столтенберг: ми не можемо змінити думки Путіна, але можемо змінити його розрахунки

Колишній генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг говорить, що у питанні миру для України проблема полягає у тому, що неможна змінити думку правителя Росії Володимира Путіна щодо його намірів стосовно України, яку він хоче контролювати, але його можна змусити сісти за стіл переговорів, якщо ціна за цей контроль буде занадто великою.

"Cуть (у питанні щодо досягнення миру для України – ІФ-У) полягає в тому, що нам потрібно не лише домовитися між собою щодо платформи миру в Україні, але й зробити щось складніше, а саме знайти спосіб домовитися з президентом Путіним… Тож головне питання полягає в тому, чи зможемо ми зараз домовитися з Путіним про мир в Україні. І я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна. Його мета, його амбіції – контролювати Україну. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав Столтенберг у четвер в Давосі під час українського сніданку, організованого фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму.

Разом з цим, Столтенберг переконаний, що можна "змінити розрахунки Путіна, що якщо ціна, яку він має заплатити за контроль над Україною, буде занадто високою, то він буде змушений сісти за стіл переговорів і домовитися про щось прийнятне для України". "І єдиний, єдиний спосіб досягти цього – це надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях, тому що ціна має бути настільки високою, щоб він погодився сісти за стіл переговорів і поважати Україну як суверенну, незалежну державу", - наголосив колишній генсек НАТО.

У цьому зв’язку він привітав зусилля союзників по НАТО, які "відіграють важливішу роль у координації підтримки".

Теги: #столтенберг #давос

