Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Міністр фінансів Норвегії, ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Вашингтоні.

"Радий знову зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Палаті представників США", - написав Столтенберг в соцмережі Х у середу, проілюструвавши повідомлення спільним фото з головою українського уряду.

У свою чергу Шмигаль повідомив про початок роботи у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ разом з командою українського уряду.

"Заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС. Завдяки системній роботі урядової команди з партнерами потреби у фінансуванні України на цей рік закриті. Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік", - написав він у Телеграм.

За його словами, особлива увага буде приділена фінансуванню відновлення, конфіскації заморожених російських активів, залученню інвестицій. "Працюємо для зміцнення фінансової стабільності України", - додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", – йдеться у меморандумі про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції, яка опублікована на сайті українського уряду у п’ятницю та підписана напередодні першим віцепрем’єром – міністром економіки Юлією Свириденко та міністром фінансів Бессентом.

Згідно з документом, США та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами й провели достатньо конструктивні технічні переговори у Вашингтоні 11-12 квітня цього року.

Щодо візиту Шмигаля у меморандумі зазначено, що він відбудеться "без упереджень стосовно будь-яких політичних чи правових процедур, необхідних для завершення домовленостей".

"Отже, внаслідок цього, як засвідчено підписами, викладеними нижче, уряд США та уряд України укладають цей Меморандум про наміри, щоб оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів з метою остаточного укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови", – цими словами завершується документ.

Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що угоду може бути підписано наступного четверга, 25 квітня, а Свириденко зазначила, що угода підлягатиме ратифікації парламентами обох країн.

У свою чергу торгпред України та заступник міністра економіки Тарас Качка в етері телемарафону "Єдині новини" 16 квітня заявив, що робота над угодою про корисні копалини триває цілодобово, наступний етап запланований на 24 квітня.

Поточного тижня у Вашингтоні також прозодять тзв "Весняні зустрічі" МВФ та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Андрієм Пишним. В їх рамках відбудеться сьомий міністерський круглий стіл з підтримки України.