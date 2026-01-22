Українська делегація обговорила з однією з найбільших американських інвестиційних компаній BlackRock відновлення України

Українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та Олександром Камишіним у Давосі провела зустріч із представниками BlackRock – однієї з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів економічного відновлення України.

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з BlackRock - однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України. Також мав зустрічі з премʼєр-міністрами Норвегії та Катару. Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами - Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом", - йдеться в повідомленні Умєрова у Телеграм.

Основними темами обговорень були економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Партнерів поінформували про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла.

"Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра", – повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/313