21:32 21.01.2026

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

У ніч на 22 січня в Києві розпочинають подачу теплоносія до 3260 житлових будинків, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури двічі - 9 та 20 січня - залишалися без опалення, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі - 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260. Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби", - йдеться в оприлюдненому Кличко повідомленні у Телеграм-каналі.

Мер також зазначив, що водопостачання вже відновили всім споживачам столиці. Комунальні служби та енергетики продовжують працювати над відновленням тепло та енергопостачання в Києві.

 

Теги: #київ #відновлення #теплопостачання

