Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки, тривають екстрені відключення, близько 44 тис. осель наразі без світла, повідомила енергокомпанія ДТЕК

"Київ: відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атакиНа жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.

Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.