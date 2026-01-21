Інтерфакс-Україна
Події
15:29 21.01.2026

Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

1 хв читати


У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки, тривають екстрені відключення, близько 44 тис. осель наразі без світла, повідомила енергокомпанія ДТЕК

"Київ: відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атакиНа жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.

Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

