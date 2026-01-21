15:31 21.01.2026
Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт
Трагічно загинув член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомили джерела "ЕНЕРГОРЕФОРМИ" в компанії.
Пізніше про це написав у своєму телеграм народний депутат Олексій Гончаренко.
"Причина смерті - удар струмом на підстанції "Укренерго", – написав він.
Як повідомлялося, згідно з рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго", з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року Брехт був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" працював з 2011 року.