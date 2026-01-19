Інтерфакс-Україна
Події
10:34 19.01.2026

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

Фото: https://t.me/energyofukraine

Перший віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики України Денис Шмигаль на зустрічі з правлінням НЕК "Укренерго" доручив збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну, повідомило Міністерство енергетики у понеділок.

"Важливо збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС", - сказав він.

Серед пріоритетних завдань Шмигаль також виділив реалізацію проєктів для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід з метою ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба.

"Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлено завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна", - зазначив перший віцепрем'єр.

Як повідомили в Міненерго, поміж важливих завдань названо необхідність зменшення звітності та дерегуляція через вже впроваджені цифрові програми та інструменти для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.

Також "Укренерго" спільно з Державною спеціальною службою транспорту доручено відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо – пропрацювати захист підстанцій як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.

Як повідомлялося, Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю вказав, що за дорученням уряду НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і частина промислового комплексу будуть закуповувати не менше як 50% своїх потреб в е/е ззовні.

"Це дасть можливість вивільнити 1,5 МВт для потреб людей. Сподіваюся, це найближчими днями", – наголосив віцепремєр-міністр енергетики.

Теги: #шмигаль #укренерго #міненерго

