Просування окупантів на минулому тижні пришвидшилось за рахунок Гуляйполя та Сіверська – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 66,72 кв. км протягом минулого тижня з 12 по 19 січня, що у півтора рази більше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 42,58 кв. км, але все одно суттєво менше, ніж щотижня наприкінці минулого 2025 року, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

На минулому тижні противник суттєво збільшив темпи просування на запорізькому та гуляйпільському напрямках у Запорізькій області (переважно в районі Гуляйполя), захопивши там 23,41 кв км (на позаминулому – лише 5,66 кв км) та на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області (переважно, в районі Сіверська), захопивши там за тиждень 24,09 кв км (за позаминулий - 10,82 кв км).

Також окупанти поновили минулого тижня просування на лиманському напрямку, захопивши там 12,3 кв км.

У той же час просування ворога на сумському та вовчанському напрямках, які ще фіксувалися позаминулого тижня, на минулому тижні зовсім зупинилися. На інших напрямках також не поновлювались.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на запорізькому, гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 1,87 кв. км, на покровському та добропільському - на 1,21 кв. км, на лиманському – на 1,88 кв км. На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках "сіра зона" зменшилась на 2,71 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 4,67 кв км, тоді як на позаминулому - на 21,46 кв. км.

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,53 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,67 кв. км.

Позаминулого новорічного тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,08 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня минулого року площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі до 6-7 кв км на добу, і трималася на такому рівні два тижні.