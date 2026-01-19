Інтерфакс-Україна
Події
13:53 19.01.2026

ТОК Gulliver готують по повноцінного відкриття 1 лютого

2 хв читати
ТОК Gulliver готують по повноцінного відкриття 1 лютого
Фото: Gulliver

Повноцінне відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver заплановане на 1 лютого 2026р, повідомляє пресслужба ТОК.

"Наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver. Відкриття заплановане на 1 лютого 2026 року", - повідомляється на сторінці  ТОК Gulliver у телеграм.

Раніше, 12 грудня 2025р, були відкриті для відвідувачів заклади першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТОК Gulliver, з 1 грудня - відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver (на першому поверсі).

Як повідомлялось, 26 липня цього року було прийнято рішення про державну реєстрацію  права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов'язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

Після обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціумом державних банків буде ініційовано притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Всіх орендарів ТОК Gulliver звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Теги: #відкриття #gulliver

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 19.01.2026
Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

15:28 16.01.2026
Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

20:30 07.01.2026
JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

15:53 07.01.2026
Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

00:30 29.12.2025
Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

15:05 26.12.2025
McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

10:14 24.12.2025
Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

16:16 23.12.2025
Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

16:41 12.12.2025
ТОК Gulliver частково відновив роботу

ТОК Gulliver частково відновив роботу

10:10 11.12.2025
IWG plc анонсував відкриття Spaces в BOSTON Creative House

IWG plc анонсував відкриття Spaces в BOSTON Creative House

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

ОСТАННЄ

Корнієнко перебуватиме у Давосі для участі у заходах Українського дому

ВАКС зменшив заставу голові АМКУ Кириленку з 25 до 20 млн грн - TI

Сибіга доручив закордонним дипустановам України ініціювати термінові збори коштів, подібні до польської акції

"Епіцентр" відновив роботу безкоштовного коворкінгу "Незламний хаб" на Почайній в Києві

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Віткофф і Кушнер 20 січня в Давосі обговорять мирний план щодо України з представником Путіна - ЗМІ

СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА