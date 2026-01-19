ТОК Gulliver готують по повноцінного відкриття 1 лютого

Фото: Gulliver

Повноцінне відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver заплановане на 1 лютого 2026р, повідомляє пресслужба ТОК.

"Наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver. Відкриття заплановане на 1 лютого 2026 року", - повідомляється на сторінці ТОК Gulliver у телеграм.

Раніше, 12 грудня 2025р, були відкриті для відвідувачів заклади першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТОК Gulliver, з 1 грудня - відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver (на першому поверсі).

Як повідомлялось, 26 липня цього року було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов'язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

Після обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціумом державних банків буде ініційовано притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Всіх орендарів ТОК Gulliver звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.