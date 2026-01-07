Інтерфакс-Україна
Події
15:53 07.01.2026

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

Фото: https://www.facebook.com/FactorGroupOfCompanies

Харківське видавництво Vivat відкрило в Тернополі на вул.Валовій,12 свою ювілейну книгарню, яка стала 20-тою в її мережі, повідомила у Facebook група компаній "Фактор", до якої входить видавництво.

"Ми відкриваємо книгарні, бо віримо: країну потрібно будувати вже сьогодні. Таку, щоб коли наші військові повернуться, вони могли сказати: це саме та країна, за яку я воював / воювала. Країну, де кожен має доступ до українських книжок, культури, історії, смислів. Будувати таку країну — наша спільна відповідальність. А купуючи книжку, ви також долучаєтесь до великої справи" — прокоментувала цю подію генеральна директорка видавництва Юлія Орлова.

Vivat — один із лідерів українського книжкового ринку, входить у засновану у 1991 році Сергієм Політучим групу компаній "Фактор". Згідно з даними на сайті компанії, щороку воно видає понад 300 новинок і понад 2,5 млн примірників.

