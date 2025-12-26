McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відкрило в п’ятницю новий ресторан у Чернівцях (вул. Руська, 242-), повідомили у пресслужбі компанії.

В релізі уточнюється, що цей заклад став 12-м новим рестораном мережі в Україні, відчиненим протягом року, і другим у Чернівцях та області.

Новий ресторан розташований поблизу автовокзалу "Буковина-Вест". Його загальна площа становить 471 кв. м, в залі облаштовано 121 посадкове місце, ще 160 - на терасі. Завдяки цьому відкриттю компанія створила 75 нових робочих місць.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 121 ресторан працює в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald's в Україні за дев'ять місяців 2025 року отримав 15,6 млрд грн виручки, що на 26,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток виріс на 9,7% і становить 1,4 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).