Інтерфакс-Україна
Події
10:02 22.12.2025

McDonald's відкрив другий ресторан у Житомирі

1 хв читати
McDonald's відкрив другий ресторан у Житомирі

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив у неділю новий ресторан у Житомирі (вул. Покровська, 93-а), повідомили у пресслужбі компанії.

У релізі уточнюється, що цей заклад став другим у місті, 120-м рестораном мережі, що сьогодні працює в Україні, та 11-м відкритим компанією за 2025 рік.

Площа закладу складає близько 470 кв.м, він має 123 місця у залі та 120 на терасі. Відкриття ресторану створило 90 нових робочих місць у Житомирі.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 120 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald’s в Україні за дев’ять місяців 2025 року отримав 15,6 млрд грн виручки, що на 26,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток виріс на 9,7% і становить 1,4 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds #житомир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 10.12.2025
Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

12:57 28.11.2025
McDonald’s Україна відкрив дев’ятий новий ресторан у 2025 році

McDonald’s Україна відкрив дев’ятий новий ресторан у 2025 році

15:16 23.10.2025
McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

12:26 20.10.2025
Сервіси Coinbase, Reddit, Signal, McDonald's і Disney зіткнулися з проблемами на тлі збою AWS

Сервіси Coinbase, Reddit, Signal, McDonald's і Disney зіткнулися з проблемами на тлі збою AWS

06:27 16.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

15:39 10.09.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

16:54 07.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

22:51 05.08.2025
Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок вибуху в Житомирі - поліція

Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок вибуху в Житомирі - поліція

ВАЖЛИВЕ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в середмісті столиці

Темпи просування окупантів на тижні різко зросли, найбільше в районі Сіверська та Гуляйполя – DeepState

Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Начальника управління Генштабу РФ ліквідовано в Москві внаслідок підриву автомобіля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА