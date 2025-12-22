McDonald's відкрив другий ресторан у Житомирі

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив у неділю новий ресторан у Житомирі (вул. Покровська, 93-а), повідомили у пресслужбі компанії.

У релізі уточнюється, що цей заклад став другим у місті, 120-м рестораном мережі, що сьогодні працює в Україні, та 11-м відкритим компанією за 2025 рік.

Площа закладу складає близько 470 кв.м, він має 123 місця у залі та 120 на терасі. Відкриття ресторану створило 90 нових робочих місць у Житомирі.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 120 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald’s в Україні за дев’ять місяців 2025 року отримав 15,6 млрд грн виручки, що на 26,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток виріс на 9,7% і становить 1,4 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).