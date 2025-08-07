Інтерфакс-Україна
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції України затримали в Житомирі 17-річну студентку місцевого професійного ліцею та її однолітка, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у місті.

"Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані", - повідомляється на сайті СБУ в четвер.

Неповнолітні потрапили у поле зору агресора, коли через телеграм-канали шукали легкого заробітку. Після вербування вони отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. На місці запланованого теракту зловмисники заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

