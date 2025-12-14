Інтерфакс-Україна
Події
18:27 14.12.2025

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

1 хв читати
Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя", - написала вона в телеграмі.

Свириденко в неділю долучилася до запалення Ханукії в будинку уряду разом з головою ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представникам єврейської спільноти України.

"Ханука - це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення - це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів", - написала вона.

За її словами, "важливо, щоб усі національні спільноти, які вважають Україну своїм домом, мали в ній рівні і гідні можливості для розвитку своїх культур і традицій, зберігаючи власну самобутність".

Теги: #свириденко #співчуття #теракт #австралія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 14.12.2025
В Австралії вже 12 загиблих внаслідок теракту - ЗМІ

В Австралії вже 12 загиблих внаслідок теракту - ЗМІ

18:04 12.12.2025
Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом, очільником Світового Банку та BlackRock щодо економічному треку в рамках мирного процесу

Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом, очільником Світового Банку та BlackRock щодо економічному треку в рамках мирного процесу

12:05 12.12.2025
Затримано трьох поплічників ворога, які влаштували смертельний теракт у Дарницькому районі Києва

Затримано трьох поплічників ворога, які влаштували смертельний теракт у Дарницькому районі Києва

18:58 11.12.2025
Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

18:51 11.12.2025
СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

09:45 11.12.2025
Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

15:22 10.12.2025
Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

21:26 09.12.2025
Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

14:44 09.12.2025
Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

02:41 04.12.2025
Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

У понеділок у більшості регіонів України очікуються погодинні відключення електроенергії - Укренерго

Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

Перші іноземні добровольці прибули у ББпС "Спалах" – Сухопутні війска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА