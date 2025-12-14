Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя", - написала вона в телеграмі.

Свириденко в неділю долучилася до запалення Ханукії в будинку уряду разом з головою ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представникам єврейської спільноти України.

"Ханука - це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення - це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів", - написала вона.

За її словами, "важливо, щоб усі національні спільноти, які вважають Україну своїм домом, мали в ній рівні і гідні можливості для розвитку своїх культур і традицій, зберігаючи власну самобутність".