Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура кваліфікує вибух автомобіля на Оболоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, як теракт, розпочато досудове розслідування, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала, - йдеться у телеграм-каналі відомства.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше повідомлялось, що поліція Києву з'ясовує обставину вибуху позашляховика в Оболонському районі, попередньо, внаслідок вибуху є травмовані.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у м. Києві у Телеграмі.