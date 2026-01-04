Інтерфакс-Україна
Події
13:35 04.01.2026

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

1 хв читати
Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура кваліфікує вибух автомобіля на Оболоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, як теракт, розпочато досудове розслідування, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала, - йдеться у телеграм-каналі відомства.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше повідомлялось, що поліція Києву з'ясовує обставину вибуху позашляховика в Оболонському районі, попередньо, внаслідок вибуху є травмовані.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у м. Києві у Телеграмі.

Теги: #позашляховик #прокуратура #теракт #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 04.01.2026
Ворог ударив по Запоріжжю, попередньо, вибухнуло авто – ОВА

Ворог ударив по Запоріжжю, попередньо, вибухнуло авто – ОВА

11:17 04.01.2026
У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

19:24 01.01.2026
Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

15:54 01.01.2026
Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

11:12 01.01.2026
Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

15:04 27.12.2025
Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

13:08 27.12.2025
Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

12:18 26.12.2025
Прокуратура через суд домагається заборони експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан

Прокуратура через суд домагається заборони експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан

12:48 24.12.2025
КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

ВАЖЛИВЕ

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

Зеленський та Клименко визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ

Ворог атакував об'єкт інфраструктури та житло на Сумщині – МВА

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

До 5 зросла кількість загиблих під завалами в центрі Харкова

Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині – DeepState

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

Україна очікує на $500 млрд публічного фінансування з $800 млрд Ukraine prosperity plan – глава Мінекономіки

У 1-му корпусі НГУ "Азов" заперечують втрату м. Родинське

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА