У Запоріжжі поліція з’ясовує обставини вогнепального поранення неповнолітнього - джерело

Правоохоронці з’ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього хлопця, повідомило Головне управління Національної поліції України в Запорізькій області агентству "Інтерфакс-Україна".

"З попередніми даними, хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано", - зазначили в коментарі агентству.

На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.