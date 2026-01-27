Інтерфакс-Україна
Події
12:47 27.01.2026

У Запоріжжі поліція з’ясовує обставини вогнепального поранення неповнолітнього - джерело

1 хв читати
У Запоріжжі поліція з’ясовує обставини вогнепального поранення неповнолітнього - джерело

Правоохоронці з’ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього хлопця, повідомило Головне управління Національної поліції України в Запорізькій області агентству "Інтерфакс-Україна".

"З попередніми даними, хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано", - зазначили в коментарі агентству.

На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Теги: #неповнолітній #поранення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 12.01.2026
У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

16:32 25.12.2025
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

18:18 30.10.2025
У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

10:30 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків

Внаслідок ворожого обстрілу поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків

15:31 02.10.2025
Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

13:51 26.09.2025
На Харківщині під час евакуаційних заходів поранено чотирьох поліцейських

На Харківщині під час евакуаційних заходів поранено чотирьох поліцейських

08:51 14.09.2025
Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

12:44 20.08.2025
ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

21:34 03.08.2025
У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

14:51 31.07.2025
Кримінальну справу щодо нападу на журналіста Макарова закрито – поліція

Кримінальну справу щодо нападу на журналіста Макарова закрито – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Свириденко доручила Міносвіти, ОВА та місцевій владі пропрацювати питання виплат підвищених зарплат вчителям

Зеленський вшанув пам'ять жертв Голокосту

Свириденко на петицію: Питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами уже врегульовано

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

В результаті артилерійського удару в Херсоні загинула жінка

Посадовцям "Київзеленбуду" оголошено підозру в розтраті 1 млн грн під час реконструкції парку "Наталка" на Оболоні

УЧХ передав сотні спальних наборів і ковдр мешканцям Києва

РФ вночі повторно атакувала об'єкт ДТЕК на Одещині зі значними пошкодженнями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА