15:31 02.10.2025

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області стався у четвер вранці під час проведення заходів оповіщення, повідомляється на сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК та СП на Facebook.

"Під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події. Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці внесли за даним фактом інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 5-8 років.

Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.

