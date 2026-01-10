Криворізький швидкісний трамвай відновив роботу в повному обсязі після ранкових обмежень

Швидкісний трамвай в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області припиняв роботу на частині протяжності через аварійне знеструмлення в суботу вранці, але наразі знов працює на всій довжині лінії.

"Роботу швидкісного трамваю відновлено у повному обсязі", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вранці в суботу він повідомляв, що через аварійне знеструмлення тягових підстанцій було припинено рух швидкісного трамвая на ділянці від станції "Зарічна" до станції "Майдан Праці", рух здійснювався від станції "Майдан Праці". Також було змінено схеми руху тролейбусних маршрутів №№9 та 14.

Внаслідок обстрілів увечері в четвер також припинялася робота електротранспорту в місті – звичайного та швидкісного трамваю, а також тролейбусів. Протягом п'ятниці вона була відновлена.