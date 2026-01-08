Інтерфакс-Україна
21:43 08.01.2026

Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії

У Кривому Розі внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки, під час якої два "Іскандери-М" влучили у сектор житлової забудови, кількість постраждалих зросла до 17 осіб, водночас понад 115 тис. абонентів залишаються без електропостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один - у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

За наявною інформацією, пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, із них близько десяти – серйозно, один будинок фактично зруйнований. Також пошкоджено до десяти об’єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови, уражено об’єкт інфраструктури.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція, на місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

"На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики, при тому що півгодини тому було відключено 161 тисячу - 45 177 переключили на інші лінії", - зазначає Вілкул.

У місті ускладнене водопостачання: половина Кривого Рогу на генераторах, система працює, але тиск знижений; чотири великі котельні без електрики, натомість котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку планується відновити теплопостачання у 335 будинках.

 

Теги: #постраждалі #кривий_ріг #наслідки

