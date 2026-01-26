Інтерфакс-Україна
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 32 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 775 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області. 38-річна жінка та 69-річний чоловік отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Зірниці, Різдвянці, Юрківці, Новому Полю, Павлівці, Залізничному, Копанях, Верхній Терсі, Гіркому, Зеленому, Мирному, Воздвижівці та Долинці.

Він додав, що 515 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Червонодніпровку, Юрківку, Новоолександрівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Зелене, Варварівку, Цвіткове, Солодке та Прилуки.

Також 9 обстрілів із РСЗВ накрили Запоріжжя, Приморське, Степове, Гуляйполе, Білогірʼя, Староукраїнку та Прилуки, а 233 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Цвіткового, Зеленого, Варварівки, Прилук та Солодкого.

Крім того, надійшло 90 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

 

