Росіяни атакували в неділю Миколаївщину, п'ятеро постраждалих

Російські війська в неділю зранку атакували Очаків на Миколаївщині, внаслідок чого постраждав працівник енергетичного підприємства, а після вечірньої атаки постраждали четверо дітей, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Зранку росіяни атакували місто Очаків, цілили по енергетиці. Поранено працівника енергетичного підприємства, стан постраждалого – легкий", - написав він у телеграмі.

Крім того, за словами Кіма, ввечері ворог здійснив атаку FPV-дроном на с. Дмитрівка. Поранено четверо дітей. Всіх госпіталізували в Миколаїв. Стан постраждалих легкий. Медики слідкують за їхнім здоровʼям, додав він.