19:21 25.01.2026
Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомляє Держслужба з НС.
"Удень ворог атакував пожежно-рятувальну частину міста Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено дах, стіну та вікна адміністративної будівлі", - сказано в повідомленні у телеграмі.
Між тим, зазначається, що внаслідок атаки рятувальники не постраждали.