Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомляє Держслужба з НС.

"Удень ворог атакував пожежно-рятувальну частину міста Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено дах, стіну та вікна адміністративної будівлі", - сказано в повідомленні у телеграмі.

Між тим, зазначається, що внаслідок атаки рятувальники не постраждали.