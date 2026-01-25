Інтерфакс-Україна
Події
19:21 25.01.2026

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

1 хв читати
Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомляє Держслужба з НС.

"Удень ворог атакував пожежно-рятувальну частину міста Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено дах, стіну та вікна адміністративної будівлі", - сказано в повідомленні у телеграмі.

Між тим, зазначається, що внаслідок атаки рятувальники не постраждали.

 

Теги: #дніпропетровська #дснс #атака

