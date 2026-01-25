Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі назвала його символом боротьби за свободу та демократію.

"Маю честь зустрітися сьогодні у Вільнюсі з президентом @ZelenskyyUa. Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу", - написала вона в соцмережі Х.

Тихановська заявила, що "його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократію варто захищати".

"Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське", - наголосила опозиціонерка.